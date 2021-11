Lkw fährt sich in Wassergraben fest - Wohnanhänger für über 13.000 Euro von Grundstück gestohlen

Jena / Zschorgula Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Wohnanhänger für über 13.000 Euro entwendet

In Isserstedt haben Unbekannte einen Wohnanhänger im Wert von über 13.000 Euro entwendet. Der oder die Täter bohrten das Tor zum Grundstück an der Schließeinrichtung auf und fuhren anschließend auf das Gelände. Danach hingen die Unbekannten den Wohnanhänger an und verließen den Tatort mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Wohnwagen der Marke Knaus/Tabbert vom Typ Weinsberg. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht.

Unfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstag gegen 10:15 Uhr in der Naumburger Straße / Max-Gräfe-Straße in Jena. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Citroën auf der Naumburger Straße stadteinwärts. Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der Max-Gräfe-Straße links auf die Naumburger Straße einbiegen und missachtete den vorfahrtsberechtigten 75-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der 75-Jährige wurde vorsorglich medizinisch betreut.

Wohnung aufgebrochen

In die Wohnung eines jungen Mannes sind Unbekannte im Laufe der Woche gewaltsam eingedrungen. Ein Zeuge teilte am Donnerstagmorgen dies der Polizei Jena mit. Die Wohnungstür wurde durch den oder die Täter aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Ob die Täter in der Okenstraße fündig geworden sind, konnte noch nicht geklärt werden, da der Wohnungsinhaber auswärts arbeitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Einbrecher liegen aktuell noch nicht vor.

Lkw fährt sich in Wassergraben fest

In einer festgefahrenen Situation befand sich am Donnerstagvormittag ein Lkw-Fahrer in Zschorgula. Als der Fahrer auf der Landstraße in Richtung Nautschütz unterwegs war, bog er mit seinem Sattelgespann nach links ab, bemerkte aber, dass dies falsch war und rangierte zurück. Dabei fuhr sich der LKW mit seinem Sattelauflieger im Graben bzw. Wasserlauf fest. Sowohl am Fahrzeug als auch am Wasserlauf entstand Sachschaden.

