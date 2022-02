Lkw-Fahrer beschädigt in Jena Peugeot massiv und fährt weiter

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Lkw-Fahrer beschädigt Peugeot massiv und fährt weiter

Eine Zeugin meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei Jena und teilte mit, dass sie gegen 7.15 Uhr die Tümplingstraße/Tautenburger Straße zu Fuß entlanglief. Dabei bemerkte sie einen Lkw, der mit seinem Anhänger an der Kreuzung plötzlich einen geparkten Pkw touchierte und einige Meter sogar mitgeschleift habe. Anschließend war der Fahrer ausgestiegen und hatte telefoniert. Doch der Unfallverursacher verschwand dann.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte massive Beschädigungen an dem Peugeot festgestellt werden. Die komplette Fahrerseite war beschädigt, sodass die vordere linke Tür nicht mehr geöffnet werden konnte und auch die Fahrzeugscheibe geborsten war. Dank weiteren Zeugen konnte der Halter des Verursacherfahrzeuges gefunden werden. Der Mann muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Brandstiftung missglückt

Unbekannte versuchten in der Ziegenhainer Straße in Jena einen Briefkasten zu entflammen. Der oder die Täter warfen in der Nacht auf Mittwoch brennende Kunststoffwolle in den Briefbehälter einer 81-Jährigen. Das Feuer erlosch zügig und von selbst, sodass sich lediglich Ruß am Briefkasten bildete.