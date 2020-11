Vereinsvorsitzender Knut Hennig vor dem Bärenhaus in Lobeda-Altstadt.

Lobedaer Bären-Verein in Nöten

Das Vereinsleben hat es derzeit nicht leicht: Keine Zusammenkünfte und keine gemeinsamen Unternehmungen. Besonders schwierig wird es aber, wenn Vereine auch Eigentum besitzen und damit Einnahmen zum Erhalt von Häusern erwirtschaften müssen. So zum Beispiel der Bärensaal-Verein in Lobeda-Altstadt. Er besitzt das über 100-jährige Bärenhaus mit einem großen Saal. Doch weil hier wegen Corona keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen, kommen auch keine Einnahmen herein.