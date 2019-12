Lobedaer Feuerwehr zu 100 Einsätzen ausgerückt

Das war ein ganz besonders heftiges Jahr für die Feuerwehr in Jena. Da waren sich Jenas Feuerwehrchef Peter Schörnig und seine Kollegen einig. Sie bekamen am Vormittag des Heiligabends im Speisesaal des Gefahrenabwehrzentrums Besuch durch OB Thomas Nitzsche, den Thüringer Staatssekretär Udo Götze und Dezernent Benjamin Koppe, die sich für den Einsatz der Feuerwehrleute im zu Ende gehenden Jahr herzlich bedankten.

Bei der Jenaer Berufsfeuerwehr wird vor allem auf die zahlreichen Kellerbrände verwiesen, mit denen man ganz besonders im ersten Quartal in Neulobeda, aber auch in Stadtmitte zu kämpfen hatte. Zwischen Mai und August seien es dann die großen Wald- und Flächenbrände gewesen, die Löscheinsätze erforderten. Man habe dazu fast doppelt so oft die freiwilligen Feuerwehren hinzuziehen müssen. Die Lobedaer Wehr habe bei den Einsätzen sogar die 100er Marke geknackt. Ansonsten gebe es dort 30 bis 40 Einsätze im Jahr. Damit, so heißt es bei der Wehr, stoße man manchmal schon an die Grenzen des Ehrenamts.

Intensiv wird bei der Jenaer Feuerwehr derzeit auf die neue Struktur der Leitstellen hingearbeitet. Zu Jahresbeginn 2021 sollen die Rettungsleitstellen Jena und Gera das gesamte Ostthüringer Gebiet zwischen Gera, Greiz, Saalfeld und Jena mit rund 680.000 Menschen betreuen. Man sei auch emsig dabei, die Mitarbeiter dafür zu schulen, sagt Feuerwehrchef Peter Schörnig.

Übrigens kam am Nachmittag getreu einer alten Tradition auch noch der Weihnachtsmann zu den Feuerwehrleuten, die mit Kindern und Partnern bei Kaffee und Kuchen zusammensaßen.