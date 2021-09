Das Galli Theater Weimar bereichert das Fest in Jena mit einer Aufführung.

Locker vom Hocker beim Stadtteilfest in Jena-Nord

Jena. Diesen Freitagnachmittag gibt es viel Programm am Polaris in Jena-Nord

In Jena-Nord wird am Freitag, 10. September, das Stadtteilfest am Jugendbildungszentrum „Polaris“ gefeiert. Die Veranstalter hoffen auf sonniges Wetter, denn eine Innen-Veranstaltung kann es aufgrund der Corona-Auflagen nicht geben.

Auf dem Freigelände an der Camburger Straße 65 ist von 15 bis 20 Uhr ein Familien- und Abendprogramm mit Musik und Theatervorstellung für Jung und Alt geplant. Zu den Programmpunkten gehören:

- Mitmachstände und Aktionen von Partnern aus dem Nordgebiet

- das „Galli Theater Weimar“ für Kinder

- Musik zum Kaffee

- ein Auftritt der „Octavians“

- ab 18.30 Uhr Livemusik „Locker vom Hocker“.

Veranstalter des Festes in das Netzwerk „Nord für Nord“. Der Ortsteilrat freut sich auf viele Gäste und geht davon aus, dass es ein Fest ohne Zugangskontrollen oder 3G-Regeln sein wird. Die Kontrolle etwaiger Nachweise hätte die Festfreude nämlich erheblich gedämpft.

Das Fest bietet auch Gelegenheit, Ortsteilratsmitglieder persönlich anzusprechen, was Wünsche an den Stadtteil betrifft. Manche Unternehmen drängt es ebenfalls zum Fest. So möchte die „Katharinenhof“-Gruppe sich als neuer Anbieter von Wohn- und Pflegeangebote vorstellen, dies es künftig im Nordgebiet geben soll.

Und noch einmal das Thema Wetter: Falls für Freitag Gewitter angesagt werden, mögen die Träger bitte dennoch kommen, bittet das Organisatorenteam. „Es wäre schade, wenn wegen eines kurzen Regenschauers das ganze Fest nicht stattfinden kann“, hieß es in einer Mail an die Standbetreiber.