Umfangreiche Lockerungen voraussichtlich am 2. Juni - für den Schulbetrieb stehen diese bereits fest.

Lockerung der Maskenpflicht an Jenaer Schulen ab 2. Juni

Jena Die 50er- und die 35er-Marke der Sieben-Tages-Inzidenz wurden an vier aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten.

Der Fachdienst Gesundheit in Jena hat dem Robert Koch-Institut am Freitag, 28. Mai, (bis 24 Uhr) vier neue Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet. Elf Personen wurden als genesen eingestuft. Durch Nachmeldungen wurden insgesamt zehn neue Fälle vermeldet, welche sich auch auf vergangene Wochen verteilen. Dadurch steigt der Inzidenzwert nur leicht auf 26. Die 50er- und die 35er-Marke der Sieben-Tages-Inzidenz wurden nun an vier aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten.

Auswirkungen der gesunkenen Inzidenzwerte auf den Schulbetrieb

Wenn die Inzidenzwerte weiterhin die 35er oder 50er-Marken nicht überschreiten, können ab Mittwoch, 2. Juni, umfangreiche Lockerungen in Kraft treten. Für den Schulbetrieb stehen diese bereits fest:

- Regelbetrieb mit vorbeugenden Infektionsschutz (Phase "Grün")

- Aufhebung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Inzidenzwert unter 50 für Klassen 1 bis 6, und unter 35 für alle Klassenstufen)

- Eine MNB-Pflicht gilt weiterhin für alle in der Schule situationsabhängig (schulisches Hygienekonzept und Wegeführung im Schulgebäude) sowie für die Schülerbeförderung.

- Lernen an anderen Orten ist auch Indoor möglich (Inzidenzwert unter 50: Tagesausflüge möglich, unter 35 uneingeschränkt)

Inzidenzunabhängig wird im Juni weiterhin allen Schülerinnen und Schülern sowie dem pädagogischen Personal zweimal wöchentlich ein Testangebot unterbreitet. Ohne Test (schulisches Testangebot oder öffentliches Testangebot) bleibt das schulische Betretungsverbot bestehen. Testbefreit sind genesene sowie vollständig geimpfte Personen.

Jenaer Statistik vom Freitag, 28. Mai, (bis 24 Uhr)

• Anzahl aktiver Fälle: 205

• davon in den letzten 24 Stunden: 4

• stationäre Fälle: 11 (nur Jenaer Fälle)

• davon schwere Verläufe: 5

• Infizierungen der letzten sieben Tage: 29 (Vortag: 26)

• Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 26

• Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4.336

• Verstorbene insgesamt: 75

• Genesene insgesamt: 4.056

• davon in den letzten 24 Stunden: 11

• Personen in Quarantäne: 669 (Stand 26.05.2021)