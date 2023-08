Löbstedt: „Mehr Als Wir“ spielen im Kirchgarten

Jena. Die Band aus Leipzig ist in Jena zu Gast

Das nächste Löbstedter Kirchgarten-Konzert steht an: So ist am Freitag die Band „Mehr Als Wir“ zu Gast. Matthias Ehrig (Gitarre) und Andreas Uhlmann (Posaune) sind „Mehr als Wir“, und der Name ist Programm: Mit bassverstärkter Gitarre, Posaune, Flügelhorn, Glockenspiel, Stompbox und Loopstations überraschen die instrumentalen Kompositionen der Leipziger durch eine erstaunlich dreidimensionale Klangvielfalt. Die ausgereiften und eingängigen Songs spielen mit Einflüssen aus Jazz, Pop und Folk. Ein Soundtrack für das Leben in all seinen Facetten.

Freitag, 18. August, 19 Uhr, Kulturkirche Löbstedt, Am Teich. Eintritt frei. Um Spenden für die Künstler wird gebeten. Für Speis und Trank ist gesorgt.