Lucas Cordalis in der Goethe-Galerie

Lucas Cordalis in Jena: „Liebe Grüße von der Katze“

Jena. Der Sänger absolvierte einen Kurzauftritt in der Goethe-Galerie, um sein neues Album zu promoten.

„Liebe Grüße von der Katze“, sagt Lucas Cordalis. Solo und damit ohne Lebens- und Duett-Partnerin Daniela Katzenberger absolvierte der Sänger am Dienstag einen Kurzauftritt in der Goethe-Galerie, um sein neues Album zu promoten.

Drei Lieder präsentierte er, dann bat er zur Autogrammstunde. Zum Auftakt sang er „Anita“ in einer zeitgemäßen Version. Vater Costa Cordalis interpretierte den Schlager erstmals 1976. So sang er auch „Versprochen, dass es weitergeht“, eine Hommage an Vater und Sänger, die seine emotionale und musikalische Verbundenheit mit ihm widerspiegelt.

Lucas Cordalis wurde 1967 geboren. Mit dem Lied „Viva la noche“ begann er 1997 seine musikalische Laufbahn gemeinsam mit seinem schon bekannten Vater und seiner Schwester Angeliki Cordalis.