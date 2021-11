Hannes Grünewald von Inventer und Hausmeister Sven Rohkrämer (v.l.) kümmern sich um die Lüfter, die ab Montag im Langzeittest zur Luftqualität in Klassenzimmern in Golmsdorf laufen. Einer der Lüfter hat sich zwischen den Buchstaben D und G an der Wand versteckt.