Macht weiter!

Sie hatten viel Enthusiasmus und haben Ausdauer und Mut bewiesen, die jungen Leute vom Seebrücke-Team Jena. Als sie im kühlen April ihre Zelte am Johannistor, mitten in der Stadt, für eine Mahnwache für einen menschlicheren Umgang mit Geflüchteten aufschlugen, hat sie wohl mancher belächelt und ihnen kaum zehn Tage gegeben. Doch sie haben fast fünf Monate durchgehalten. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen von scheelen Blicken von Passanten, kritischen Meinungsäußerungen und Ignoranz mancher Politiker. Sie haben zu Gesprächen eingeladen, haben manchen Passanten mit Details über die Zustände in Flüchtlings-Auffanglagern und Übergangswohnheimen in Thüringen überrascht und zum Nachdenken angeregt. Und sie haben mit Lesungen, Gesprächsrunden mit Betroffenen und mit Musik Beispiele dafür gegeben, wie ein Zusammenleben trotz unterschiedlicher Herkunft, Kulturen, Religionen und Erfahrungen möglich ist. Sie haben mit Plakaten, lauten Demonstrationen und ihrer Präsenz gegen das Wegschauen und Schweigen protestiert. Und sie haben damit etwas in Bewegung gesetzt, wie man an Stadtratsbeschlüssen sehen konnte. Damit Jena bald der versprochene sichere Hafen für Geflüchtete wird, dafür wollen die jungen Leute weiter aktiv bleiben und neue Brücken schlagen. Sie werden den Zufriedenen beweisen, dass sie keine Ruhe geben werden, bis die Gesellschaft die globalen Probleme gemeinsam löst, damit es für alle eine Zukunft gibt.