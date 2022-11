Der Madrigalkreis der Jenaer Philharmonie gastiert in der Klosterkirche Thalbürgel.

Madrigalkreis Jena gibt Konzert in Thalbürgel

Thalbürgel/Jena. Besucher erwartet eine außergewöhnliche Klangkomposition

Der Madrigalkreis der Jenaer Philharmonie unter Leitung von Chordirektorin Berit Walther gibt am Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr, ein adventliches Konzert in der Klosterkirche Thalbürgel. Das Außergewöhnliche an der Auswahl der Chorliteratur mit dem Blick auf Weihnachten sind Klangkompositionen der Gegenwart von Pärt, Poulenc, Bräutigam und Britten verbunden mit dem Mut, diese Gesänge mit vertrauter Adventsmusik von Praetorius, Schütz und Mendelssohn-Bartholdy zu verbinden.

Weihnachtliche Werke für Frauenchor von Benjamin Britten sind zu hören, bevor ein zweites Mal ein von Poulenc vertonter Weihnachthymnus erklingt. Dann folgt von Michael Paetorius der schlichte Choralsatz „Der Morgenstern ist aufgedrungen“. Über Mendelssohns Weihnachtssprüchen op. 79, erschienen 1849/50, wird ein weihnachtliches Volkslied in der Vertonung von Arvo Pärt zu hören sein. Volker Bräutigam überarbeitete im Jahre 2000 seine Motette „Siehe, dein König kommt zu dir“.

Eintrittskarten können im Ev.-Luth. Pfarramt Bürgel unter buergel.pfarramt@t-online.de oder telefonisch unter 036692 / 22210 sowie an der Abendkasse erworben werden.