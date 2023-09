Mädchen in Jena stark machen

Jena. In den Herbstferien wird ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen angeboten.

Ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen ab der 7. Klasse wird am 10./11. Oktober (Herbstferien) in der Fachstelle geschlechtersensible Kinder- und Jugendarbeit angeboten. In Übungen und Gesprächen sollen gemeinsam die eigenen Stärken und Kräfte entdeckt werden. Auch Entspannungseinheiten und Körperwahrnehmungen sind Kursinhalte. Eigene Themen finden in den zwei Tagen ebenso Raum, heißt es vom Veranstalter.

Kursgebühr für beide Tage: 15 Euro inklusive Mittagessen, Snacks und Getränke. Anmeldungen und Rückfragen an maedchenarbeit@jumaex-jena.de