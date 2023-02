Ein Streit um eine Frau zwischen drei Männern eskalierte in Jena. (Symbolbild)

Männer streiten sich um eine Frau: Polizei muss in Jenaer Geschäft eingreifen

Jena. Drei Männer stritten sich am Mittwoch in einem Geschäft in Jena. Auslöser des Streits war eine junge Frau.

Ein 18-Jähriger rief am Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft in Jena die Polizei, da er sich nicht traute, Das Geschäft zu verlassen. Laut Polizeiangaben blockierten zwei männliche Personen, ebenfalls 18 Jahre alt, den Ausgang.

Die drei Personen trafen sich zuvor, um ein klärendes Gespräch wegen einer Frau zu führen. Das Gespräch eskalierte schnell, worauf die beiden Männer dem 18-Jährigen mit Schlägen drohten.

Die Polizei konnte eine Schlägerei verhindern. Die beiden Männer bekamen eine Anzeige wegen Bedrohung.

