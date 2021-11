Märchenstunde im Rathaus Camburg

Camburg. Erst Ritter Michel, nun Geschichtenerzählerin Antje Horn. Die Stadtbibliothek Camburg lädt kleine und große Märchenfreunde ein.

Als Ritter Michel kürzlich, mit Helm und Schwert ausgestattet, im Camburger Rathaus auftauchte, leuchteten die Kinderaugen. Und auch so mancher Erwachsene ließ sich von der sagenhaften Erzählung des Ritters, alias Schriftsteller Michael Kirchschlager, in den Bann ziehen.

Gut 50 Gäste waren der Einladung von Bibliothekarin Julia Vorontsova von der Stadtbücherei Camburg gefolgt, die Geschichte vom Drachen Emil, der eine Prinzessin befreien und ganz Thüringen retten musste, zu erleben.

Gute zwei Wochen später kommen kleine und große Geschichtenliebhaber in Camburg schon wieder auf ihre Kosten. Am kommenden Dienstag, 9. November, 16.30 Uhr, kommt die Jenaer Erzählerin Antje Horn in die Stadt zu Füßen der alten Burg. Sie hat spannende, romantische, auch unglaubliche Geschichten im Gepäck. „Hoch wie der Himmel und tief wie das Meer“ heißt ihre Lesung, bei der Geschichten aber nicht einfach gelesen, sondern erzählt und gespielt werden. Antje Horn hat am Institut für Erzählkunst Hannover und an der Universität der Künste Berlin das Geschichtenerzählen in Kunst und Bildung studiert. Sie kann ihr Publikum auf ganz besondere Weise faszinieren. Im Besonderen haben es der Erzählerin Märchen und Geschichten aus aller Welt und von fremden Kulturen angetan.

Der „Familienmärchen-Nachmittag“ im Camburger Rathaussaal findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „LiteraTour – Unterwegs zwischen Saale und Elster“ im Saale-Holzland statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regel statt.