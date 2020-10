Magen und Darm: Zwei Top-Mediziner kommen aus Jena

Utz Settmacher ist Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum.

Jena. Focus-Gesundheitsmagazin zählt Utz Settmacher und Andreas Stallmach vom Universitätsklinikum zu den besten Ärzten in ihrem Fachbereich.

Zwei Experten des Universitätsklinikums Jena (UKJ) zählen nach Angaben des neuen Focus-Gesundheitsmagazins zum Thema „Magen & Darm“ zu den Topmedizinern in diesem Fachgebiet. Utz Settmacher, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, erhält gleich in drei Kategorien sehr gute Bewertungen. Andreas Stallmach, Direktor der Klinik für Innere Medizin IV, wird im Bereich Gastroenterologie und CED ausgezeichnet – und das als einziger Mediziner in Thüringen.

Andreas Stallmach leitet die Klinik für Innere Medizin IV. Foto: UKJ

Wie das UKJ am Freitag mitteilte, bedeute die Auszeichnungen für Patienten mehrfache Sicherheit: Denn oft ist für die Diagnostik und Therapie dieser Erkrankungen ein interdisziplinäres Behandlungskonzept notwendig. Settmacher überzeugt in den Kategorien Bauchchirurgie, Gallenblase- und Gallenwegschirurgie sowie Tumoren des Verdauungstraktes mit sehr guten Bewertungen.

Neben Deutschlands Top-Medizinern listet das Gesundheitsmagazin auch die besten Kliniken deutschlandweit. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am UKJ gehöre laut Focus zur Spitzengruppe aller Kliniken in Deutschland im Bereich Darmkrebs.

Auf der Basis einer unabhängigen Datenerhebung durch das Münchner Rechercheinstitut „Munich Inquire Media“ erstellt das Magazin Focus jährlich Rankinglisten mit Experten verschiedener medizinischer Fachbereiche. Laut Focus gehen in die Bewertung vor allem die Einschätzungen von Fachkollegen, niedergelassenen Ärzten, Patienten und Selbsthilfegruppen ein. Zusätzlich spielen auch Qualitätsberichte, die Zahl der veröffentlichten Fachbeiträge, Studien und Zertifikate eine wichtige Rolle.