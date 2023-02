Mahnwache in Jena lenkt Aufmerksamkeit auf die Erdbebenopfer

Jena. Aktivisten sammeln noch bis Samstag Spenden für Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien.

Mit Zelt, Infomaterial und Spendenbox stehen Aktivisten vom interkulturellen Treffpunkt „Weltraum“ und aus der türkischen Gemeinschaft Jenas auf dem Holzmarkt. Sie wollen auf die Situation in Syrien und der Türkei nach dem Erdbeben aufmerksam machen und Spenden sammeln.

Empfänger der Spenden sollten möglichst vertrauenswürdig sein, sagt Berna, sie gehört zu den türkischen Aktivisten, die bei der Mahnwache mit dem Treffpunkt Weltraum zusammen arbeiten. Deshalb hätten sie sich einige Vereine ausgesucht und würden das Geld nicht an die Regierungen in der Türkei und in Syrien schicken. Weltraum habe Kontakte direkt in den Krisenregionen, an die sie einen Teil des Geldes schicken werden, sagt Ilse Braunschweig von Weltraum.

Passanten seien immer wieder interessiert, sagt Berna, aber viele wüssten nicht, worum es geht. Die Menschen zu informieren, sei ihr Hauptziel. Spenden zu sammeln, sei fürs Erste nicht das wichtigste, deshalb wollen sie kein konkretes Spendenziel festlegen. „Im Grunde ist jeder Euro gut“, sagt Braunschweig.

Bis Samstag es die Mahnwache geben, jeden Tag von 12 bis 18 Uhr, wenn das Wetter es zulässt. Danach soll es weitere Aktionen geben, sagt Berna. Sie geht davon aus, dass die Menschen vor Ort noch zwei bis drei Jahre lang Hilfe brauchen würden.