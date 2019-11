Kerzen brennen an der Kreuzung Löbdergraben/Lutherplatz. Hier ist am Montagmorgen ein Radfahrer ums Leben gekommen.

Mahnwache nach dem Tod eines Radfahrers in Jena

Nach dem tödlichen Unfall an der Kreuzung Lutherplatz/Löbdergraben will der Jenaer Fahrradclub AFDC nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergeben. Am heutigen Dienstagabend versammeln sich ab 18 Uhr Menschen an jenem Ort, an dem am Montagmorgen ein unbeteiligter Radfahrer ums Leben gekommen war. Der 59-Jährige war zufällig an der Kreuzung, als ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Autofahrer, der auf den Radfahrer zuraste, saß nach Polizeiangaben alkoholisiert am Steuer. 1,1 Promille ergab ein Bluttest bei ihm (wir berichteten). Der Unfall wirft viele Fragen auf. Eine grundsätzliche Forderung hat der ADFC: „Bereits ohne Analyse des genauen Unfallhergangs verdeutlicht dieser tragische Tod: Autos sind heutzutage für ungeschützte Verkehrsteilnehmer gefährlicher als für die Fahrenden am Steuer selbst. Das muss endlich in der Gesellschaft ankommen und jedem Autofahrer klar sein!“