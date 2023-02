Mahnwachen für die Opfer des Ukrainekrieges im Saale-Holzland

Saale-Holzland. In Bürgel (Markt), Hermsdorf (Stadthaus), Stadtroda (Rathaus) sowie in Camburg (St.-Trinitatis-Kirche) soll an den Kriegsbeginn in der Ukraine vor genau einem Jahr gedacht werden.

Mit Mahnwachen und Friedensgebeten soll am Freitag, 24. Februar, an verschiedenen Orten im Saale-Holzland an den Kriegsbeginn in der Ukraine vor genau einem Jahr erinnert werden. So lädt der „Aktionskreis Demokratie“ – eine Vereinigung, in der sich Menschen aus Gewerkschaften, Kirchen, Vereinen, Verbänden und der Zivilgesellschaft gegen totalitäre Bestrebungen wehren – um 18 Uhr zu Mahnwachen in Bürgel (Markt), Hermsdorf (Stadthaus), Stadtroda (Rathaus) sowie in Camburg (St.-Trinitatis-Kirche) ein.

Ziel der Mahnwachen sei es, ins Gespräch zu kommen und an die mehr als 300.000 Todesopfer zu erinnern, die weltweit in 30 Ländern zu beklagen waren, in denen kriegerische Auseinandersetzungen und Konflikte toben. Zudem wolle man an alle Angriffe auf Demokratien weltweit erinnern.