Großes Maibaumstellen: In Jena stehen einige Veranstaltungen an (Symbolfoto).

Maibaumsetzen in Jena: Alle Veranstaltungen im Überblick

Jena Traditionell wird der Mai mit Festen, Schmuckbäumen und Freudenfeuer begrüßt. Auch in und um Jena werden am Wochenende viele Maibäume gesetzt. Eine Übersicht.

Das Maibaumsetzen ist eine alte Tradition, die ihren Ursprung im Mittelalter hat. Galt der Maibaum doch als Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Das Aufstellen des Maibaums wurde deshalb oft freudig erwartet und groß gefeiert. Mittlerweile is das Maibaumsetzen zu einem festen Bestandteil in vielen Regionen Deutschlands geworden. Und auch in Jena werden mindestens 15 Maibäume gesetzt.

Grund genug, einen Überblick über Veranstaltungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zu bieten:

Samstag, 29. April

Das Maibaumsetzen in Göschwitz startet am Samstag um 13 Uhr. Treffpunkt für das Maibaumsetzen und den Fackelumzu sind der Dorfplatz und die Alte Hauptstraße.

In Laasan wird der Maibaum ab 14 Uhr am Rathaus gesetzt.

Sonntag, 30. Mai

In Ammerbach beginnen die Feierlichkeiten des Maibaumsetzens am Sonntag um 15 Uhr. Treffpunkt ist hier die Festwiese.

Ilmnitz feiert den Beginn des Mais ebenfalls mit dem Setzen des Maibaums. Dies findet ab 16 Uhr auf der Festwiese statt.

Ab 18 Uhr wird auf der Dorfmitte in Closewitz der Maibaum gesetzt.

Lichtenhain setzt nicht nur den Maibaum, sondern zünden zugleich auch ein Maifeuer an. Baumsetzen und Maifeuer beginne ab 17 Uhr auf der Festwiese "Obere Mühlenstraße" und auf dem Feuerwehrplatz.

Isserstedt setzt nicht nur den Maibaum, hier brennt auch noch das Walpurgisfeuer. Los geht's um 16 Uhr am St.-Florian-Weg 8.

In Lützeroda wird der Maibaum ab 10 Uhr gesetzt, Treffpunkt ist das Feuerwehrvereinshaus, Zum Ziskauer Weg 1.

In Jena-Nord richten fleißige Helfer ab 15 Uhr in der Kleingartenanlage im Rautal den Maibaum auf.

Ziegenhain geht mit einem Walpurgisfeuer gegen Hexen vor. Start ist um 18 Uhr. Treffpunkt ist "Im Grund".

Montag, 1. Mai

Cospeda setzt den Maibaum am 1. Mai. Um 10 Uhr geht's los. Getroffen wird sich "An den Linden".

In Kunitz wird der Maibaum an der "Alte Schule" in der Lange Straße gesetzt. Die Feierlichkeiten beginnen um 12 Uhr.

Einen Tag nachdem in Ziegenhain das Walpurgisfeuer loderte, wird hier am 1. Mai der Maibaum gesetzt. Um 12 Uhr trifft man sich dafür "Im Grund".

Die Papiermühle in Jena-West stellt nachmittags auch einen Maibaum. Musikalisch wird das Ganze von der Jenaer BigBand, den Jenaer Philharmoniker und von Blackout begleitet.

Samstag, 6. Mai

In Jenaprießnitz/ Wogau wird gleich doppelt gefeiert. Neben dem Maibaumsetzen wird hier auch ein Plantanz vernstaltet. Treffpunkt ist ab 15 Uhr auf der Festwiese Jenaprießnitz, Hinter dem Dorfe.