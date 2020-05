Jena. Politische Kundgebungen in Jena dieses Jahr in anderer Form

Maifeiertag in Zeiten der Distanz

Zu Kundgebungen hatten sich nacheinander am 1. Mai der DGB und die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) auf dem Johannisplatz in Jena eingefunden. „Wir wollten zeigen, dass wir uns den 1. Mai von Corona nicht nehmen lassen“, sagte Anatole Braungart von der MLPD, Fräser von Beruf und seit 40 Jahren in der IG Metall organisiert. Themen waren die Auswirkungen von Corona und die hohe Zahl der Menschen in Kurzarbeit.

Am Nachmittag hatte das Frauenstreikbündnis Jena zu einer weiteren Demonstration auf den Holzmarkt aufgerufen.