Mal schnell zu Jupiter und den Zwergplaneten

Die kleine Gemeinde Tautenburg im Saale-Holzland-kreis hat eine neue Attraktion: den Tautenburger Planetenpfad. Der Verschönerungsverein hat mit Unterstützung des Saaleland-Tourismusverbandes und anderer Partnern den knapp acht Kilometer langen Rundwanderweg angelegt. Er verbindet das beschauliche Dorf Tautenburg mit dem Karl-Schwarzschild-Observatorium (Thüringer Landessternwarte) und informiert an 15 Stationen über unser Sonnensystem und seine Himmelskörper. Startpunkt ist die Sonne, gleich neben der Gaststätte "Zur Tautenburg", an der sich einige der Hauptakteure versammelt haben. Ursprünglich sollte der neue thematische Wanderweg am 3. Mai mit einer gemeinsamen Tour eingeweiht werden. Das musste wegen Corona aufgeschoben werden.