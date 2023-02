Manche sind sich für nichts zu schade: Junger Baum in Jenaer Park mutwillig abgebrochen

Jena. Wer kann Hinweise geben zu Vandalismusvorfall in Jena-Drackendorf?

Auf 1500 Euro schätzt der KSJ den Schaden an einer jungen Rot-Esche, der am Sonntag über den Mängelmelder der Stadt angezeigt wurde. Der Baum, der 2020 im Drackendorfer Park gepflanzt wurde, ist mit Gewalt umgeknickt worden. Bei der Begutachtung am Montag mussten die Kolleginnen und Kollegen vom Kommunalservice leider feststellen, dass der junge Baum augenscheinlich Vandalismus zum Opfer gefallen ist. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Stamm mutwillig durchbrochen wurde. Dies geschah vermutlich durch Tritte gegen den noch dünnen, jungen Stamm.

Seitens der Stadt Jena wurde Anzeige erstattet. Wer Hinweise liefern kann wird gebeten, sich bei der Polizei oder beim Kommunalservice Jena (baumpflege@jena.de) zu melden