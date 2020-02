Bürgel. Was der Bürgeler Faschingsclub auf den 8 Veranstaltungen der 54. Saison vorhat, die an diesem Freitag (14. Februar) beginnt, erzählt der Sitzungspräsident des Vereins.

Manege frei für Bürgeler Zirkusnummer

Sebastian Bergner prüft mit kritischem Blick den Sitz der schweren Eisengitter. Dahinter sitzt artig ein Löwe und blickt in den Zirkussaal, in dem gerade zwei Dutzend Bürgeler mit unterschiedlichen Arbeiten beschäftigt sind.

Natürlich ist der Löwe nicht echt – aber die Dekoration wird den Saal im Bürgeler Schützenhaus ab Freitag in einen Zirkus verwandeln. Für viele Gäste ist seit Jahren auch die Dekoration einer der Gründe, nach Bürgel zu kommen. „Manege frei für die Bürgeler Narretei“ ist Motto der acht Veranstaltungen bis zum Fastnachts-Dienstag.

Dass der politische Zirkus in Erfurt und Berlin die Veranstaltungen überstrahlen könnte, fürchtet man nicht. „Wenn diese Steilvorlagen nur alle ein bisschen eher gekommen wären, hätte uns das gefallen“, sagt Bergner. Aber so werde eben an der Büttenrede noch gearbeitet. „Die Liedtexte stehen aber seit Jahresbeginn fest.“

Dabei hat man Erfahrung mit Rücktritten: „Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff ist damals zwischen unseren beiden Hauptwochenenden abgetreten“, so Bergner. Doch der Zirkus wird längst nicht nur politisch sein. Fünf Funken-Gruppen üben seit Monaten an ihren Tänzen.

Für die Dekoration waren die letzten Wochenenden Schwerpunkte – oft mit Dutzenden Helfern. Hinter Sebastian Bergner wird gerade ein Skelett präpariert – mit einem Messer in der Brust auf eine große Drehscheibe gespannt, wird auf diese Weise offenbar das Opfer einer missglückten Zirkusnummer auf einen letzten großen Auftritt vorbereitet.

Der letzte echte Zirkus vor einigen Jahren in Bürgel sei eine ziemliche Geldschneiderei gewesen – teure Eintrittspreise und ein mageres Programm. Die Bürgeler Narren wollen es besser machen.

Los geht es am Freitag, 14. Februar ab 20.30 Uhr mit der Faschingsparty mit „Swagger. Am 15. ist ab 19.30 Uhr Party mit der Band „Rockpirat“ – am Sonntag dann lockt der Kinderfasching mit DJ ab 14.30 Uhr. Weiter geht das Programm am Freitag, 21. Februar, mit der Faschingsdisko ab 21 Uhr. Am 22. folgt der Faschingstanz mit „Ad Libitum“ ab 19.30, am 23. der Seniorenfasching ab 13.30 Uhr, der Weiberfasching am Montag, 24.2. ab 19.30 Uhr und die Fastnacht mit Politik-Prominenz aus Kreis, Region und Stadt.