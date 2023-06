Mann bedroht junge Mutter an Haltestelle - Diebstähle und eine beschädigte Lieferzufahrt in Jena

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena am Montag.

Diebe stehlen Werkzeug aus Keller in Jena

Bereits in der vergangenen Woche, drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Lobdeburgweg ein. Wie die Polizei mitteilte, hatten es die Diebe auf Werkzeug abgesehen.

Erst am Sonntag bemerkten die Anwohner das Fehlen der Gegenstände und benachrichtigten die Polizei in Jena.

Mann beleidigt und bedroht eine junge Mutter

Am Sonntagvormittag war eine Frau mit ihren Kindern in der Straßenbahn in Jena unterwegs. Als sie an der Haltestelle am Löbdergraben aussteigen wollte, musste sie eines der Kinder hochheben, um ihm beim Ausstieg zu helfen.

Wie die Polizei mitteilte, missfiel dies augenscheinlich einem 34-jährigen Mann, der sich gerade an der Haltestelle aufhielt. Er maßregelte die Frau und begann sie zu beleidigen. Zudem drohte er der 24-jährigen Mutter Schläge an.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten unterbanden weitere Handlungen durch den Mann, belehrten diesen und fertigten die fälligen Anzeigen.

Unbekannte beschädigen Lieferzufahrt

Einer Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants in der Amsterdamer Straße in Jena fiel am Sonntagmittag auf, dass die Lieferzufahrt beschädigt sei. Das Garagentor wies Beschädigungen auf, welche vermutlich durch ein Fahrzeug entstanden seien.

Vom Verursacher des Schadens fehlte jedoch jede Spur. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Waren aus Briefkasten gestohlen

Ein 33-Jähriger aus der Fuchslöcherstraße in Jena, stellte am Sonntag fest, dass seine Postlieferung gestohlen wurde.

Während der Zustellung, befand sich der Mann nicht an seinem Wohnort. Als er am Sonntag nachhause kam, war die Lieferung nicht auffindbar. Unbekannte hatten diese aus seinem Briefkasten entwendet und verschwanden unerkannt.

Die Bestellung hatte einen Warenwert von 70 Euro.

