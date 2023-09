Mann bei Angriff verletzt und Fahrradfahrer stürzt in Gleisbett – die Polizeimeldungen aus Jena

Jena Bei einem Streit in Jena hat ein Unbekannter einen 56-Jährigen ins Gesicht geschlagen und mit einer Flasche verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Betrunkener stürzt mit Rad und verletzt sich

Weil ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Felsenkeller in Jena gestürzt war, wurde am Samstagmorgen die Polizei informiert. Wie es in der Mitteilung heißt, war der Mann ins Gleisbett gefallen und hatte sich erhebliche Gesichtsverletzungen zugezogen. Gegenüber den Polizisten gab er an, eine größere Menge Alkohol konsumiert zu haben. Aufgrund der Gesichtsverletzung konnte kein Atemalkoholtest durchgeführt werden, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Unbekannter attackiert und verletzt 56-Jährigen

Am Freitagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, meldete ein 56-Jähriger, dass er gerade auf dem Eichplatz, im Bereich der Sitzbänke unterhalb der Johannisstraße, mehrfach geschlagen und hierdurch verletzt wurde. Polizei und Rettungsdienst kamen zum Einsatz. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie den Mann in einem stark alkoholisiertem Zustand fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Mann eine Schürfwunde am Knie und eine Blutung am linken Ohr. Er gab an, dass ein unbekannter Täter ihn nach einem Streit zweimal ins Gesicht, und anschließend mit einer Glasflasche gegen das linke Ohr, geschlagen hatte. Laut Angaben des 56-Jährigen war der ihm unbekannte Täter etwa 190 cm groß und trug eine kurze Hose, sowie ein T-Shirt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Jena bittet um Zeugenhinweise zum Sachverhalt.

Minibagger gestohlen

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Jena durch einen Baustellenmitarbeiter gemeldet, dass ein Minibagger von der Baustelle Wöllnitzer Straße / An der Riese entwendet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Der Wert des Baggers beträgt 40.000 Euro. Es wurde bekannt, dass der Bagger über ein Ortungssystem verfügt. Die Suchmaßnahmen dauern aktuell noch an, führten jedoch bis jetzt nicht zum Auffinden der Arbeitsmaschine. Die Polizei Jena sucht Zeugen.

