Mann bei Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer in Jena schwer verletzt

Jena. Beim Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer ist in Jena ein Mann schwer verletzt worden. So kam es zu dem Unfall.

In Jena ist Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 80-jähriger Radfahrer am Montagvormittag vom Gehweg an einem abgesenkten Bordstein auf die Schützenhofstraße. Dabei übersah er einen bereits auf der Straße befindlichen 33-jährigen Radler, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 33-Jährige zog sich schwer Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.