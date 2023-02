Mann beweint seinen toten Hund in der Jenaer Innenstadt

Jena. Szene rührt Passanten am Markt. Polizei bestätigt den Vorfall und spricht von einem Unglück.

Der Anblick eines älteren Mannes, der seinen toten kleinen Hund im Arm hält, hat am Vormittag Passanten in der Innenstadt von Jena zu Tränen gerührt: Der Vorfall wird in einer Jenaer Facebook-Gruppe geschildert. Der ältere Mann habe weinend vor der Filiale des Optikers Fielmann am Markt gestanden und seinen blutüberströmten Hund betrauert.

Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Redaktion. Der Hund sei gegen 11.04 Uhr am Löbdergraben von einem Pritschenwagen des Kommunalservices erfasst worden. „Der Hund lief auf der Straße“, sagt ein Polizeisprecher. Der Unfall sei beim Rangieren passiert und der Hund sei angeleint gewesen. Unklar ist, um welche Rasse es sich gehandelt hat. Der Sprecher sagt, dass es sich aber um ein junges Tier gehandelt habe.