Mann droht mit Bierflasche - Verkehrsschilder beschädigt

Jena. Das sind die Polizeimeldungen aus Jena vom Wochenende.

Mann droht mit Bierflasche

Am Samstag verständigte ein aufgebrachter Restaurantinhaber vom Johannisplatz die Polizei und bat um sofortige Hilfe. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich zwei Männer in einem Streitgespräch. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 37-jährige Täter trotz Hausverbot das Restaurant betrat. Der mehrfachen Aufforderung das Restaurant zu verlassen kam der polizeibekannte Mann nicht nach. Vielmehr drohte dieser dem Inhaber eine mitgeführte Bierflasche auf dessen Kopf zu zerschlagen. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen, Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung wurden eingeleitet.

Mit Crossmaschine zur Party gefahren

Samstagabend wurden die Beamten auf einen Feuerschein in der Gartenanlage Schöps aufmerksam. Bei der Prüfung vor Ort wurde eine Feuertonne und mehrere feiernde Jugendliche festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt erschien ein 18jähriger Gast mit seiner Motocrossmaschine vor Ort. Das Kraftrad war weder zugelassen noch ordnungsgemäß versichert. Dies nicht genug, stand der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte er natürlich auch nicht. Die Fahrt endete vor Ort und eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntagmorgen führten Beamte der Jenaer Polizei eine Verkehrskontrolle in Jena, in der Seidelstraße, durch. Hierbei gab der 25-jährige Fahrzeugführer gegenüber den Beamten sofort an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Fahrer und sein alkoholisierter Beifahrer traten den Heimweg zu Fuß an, eine Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Opel-Astra-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mehrere Verkehrsschilder beschädigt

Am Freitagmorgen informierten Mitarbeiter vom Kommunalservice Jena die Polizei über ein beschädigtes Verkehrsschild im Fürstengraben. Nach eingehender Prüfung konnte eine Verkehrsunfallflucht ausgeschlossen werden. Vermutlich wurde das Schild durch den oder die unbekannten Täter verbogen, wodurch ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Jena entgegen. Am Sonntagmorgen wurde über den Polizeinotruf eine weitere Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild angezeigt. Hier wurden mehrere Jugendliche gemeldet, welche die neue digitale LED-Anzeigetafel am Ortseingang von Jena in der Stadtrodaer Straße mit Steinen bewerfen sollen. Durch den sofortigen Einsatz von mehreren Funkstreifenwagen konnten in unmittelbarer Tatortnähe zwei Personen festgestellt werden. Eine mögliche Tatbeteiligung der beiden Personen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Beamten wurde die Straße von den Steinen beräumt, es konnten acht Einschläge an der Anzeigetafel festgestellt werden, wodurch diese nicht mehr funktionsfähig ist. Es wurde ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro angenommen, Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

Zwei Geschäfte in der Dornburger Straße angegriffen

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurden in der Dornburger Straße zwei Objekte durch den oder die unbekannten Täter angegriffen. In einem dortigen Blumenladen wurde versucht über das Fenster in das Geschäft zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Unweit vom ersten Tatort verschafften sich der oder die Täter ebenfalls über das Fenster und die Tür Zutritt zu einem Restaurant. Inwieweit etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. An beiden Objekten entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, da mittels unbekanntem Werkzeug gehebelt wurde. Zu den beiden Sachverhalten bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641-810.