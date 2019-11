In Jena Wogau ist am Mittwochabend ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Auf den Schreck musste er erst mal „einen trinken“, wie er der Polizei sagte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann fährt gegen Baum und trinkt erst mal einen darauf

Ein 32-Jähriger aus Jena informierte am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, die Polizei und teilte mit, dass er am Friedhof in Wogau einem anderen Auto ausgewichen und danach gegen einen Baum gefahren sei.

Auf den Schreck habe erst mal „einen trinken“ müssen.

Ein Atemalkoholtest ergab dann 3,0 Promille.

Um die Wahrheit seiner Angaben herauszufinden, musste er sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Außerdem läuft gegen ihn eine Anzeige.