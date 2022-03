Mann geht auf Personal und Kunden von Elektromarkt los - Radfahrerin bei Sturz verletzt

Jena. Die Polizeimeldungen von Jena.

Von Ladenöffnungszeiten wollte ein 38-Jähriger am Dienstagabend in Jena augenscheinlich nichts wissen. Wie die Polizei informierte, wollte der Mann kurz vor 19 Uhr einen Elektromarkt am Carl-Zeiss-Platz betreten, als ihm im Eingangsbereich durch den Sicherheitsdienst erklärt wurde, dass der Markt nun schließe und der Zutritt erst am Folgetag wieder möglich ist. Dies missfiel dem 38-Jährigen so sehr, dass dieser plötzlich auf den Sicherheitsmitarbeiter losging und diesen mehrfach schlug, anschließend zur Seite stieß und einen weiteren Mitarbeiter bedrohte.

Zwei weitere Gäste, welche gerade den Markt verlassen wollte, bemerkten die Situation und wollten dazwischen gehen. Nun versuchte der Mann auch die beiden Besucher zu schlagen, was allerdings nicht gelang, da diese ausweichen konnten. Anschließend flüchtete der Schläger. Die Polizei konnte den Mann schließlich aufgreifen. Aufgrund seiner Aggressivität und seines Gemütszustandes wurde der Mann einem Arzt vorgestellt, welcher entschied, dass er in ein Krankenhaus eingewiesen wird. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Radfahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Ein 56-Jährige kam am späten Dienstagnachmittag mit ihrem Rad zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die Frau war laut Polizei auf der Naumburger Straße in Jena unterwegs, als sie plötzlich, auf Höhe der Maria-Pawlowna-Straße, mit dem Vorderrad in die Straßenbahngleise geriet, hängen blieb und stürzte. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht.