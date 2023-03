Mann hört seltsame Geräusche aus dem Keller und ertappt Einbrecher

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Mann ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Erneut haben sich mehrere Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu zwei verschiedenen Mehrfamilienhäuser verschafft und dort Kellerboxen geöffnet. Ein 55-jähriger Bewohner des Spitzweidenweg 19 traf am frühen Samstagmorgen im Kellerbereich auf zwei unbekannte männliche Personen, nachdem er Geräusche im Haus wahrgenommen hatte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die beiden Täter in unbekannte Richtung flüchten. Inwieweit die Täter schon Beute machen konnten, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

In der Rathenaustraße haben sich unbekannte Täter vermutlich über eine nicht sachgemäß verschlossene Seitentür Zutritt zum Objekt verschafft und aus einem Kellerabteil einen Rucksack im Wert von 100 Euro entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

Pick-up-Fahrer betrunken unterwegs

Am Sonntagmorgen wurde in der Stadtrodaer Straße in Jena ein Geländefahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 28-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,71 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Fahrer des Nissan-Pick-up muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Rucksack-Diebstahl von Baustelle

Am Freitagnachmittag wurde der Jenaer Polizei ein Diebstahl eines Rucksacks aus einem unverschlossenen Baucontainer auf dem Theaterplatz gemeldet. Ein Unbekannter hatte offenbar die Baustelle widerrechtlich betreten und einen unverschlossenen Bauwagen durchsucht. Rucksack und Inhalt haben einen geschätzten Wert von 150 Euro.

Mehrere Personen ohne Pflichtversicherung unterwegs

Über das gesamte Wochenende stellte die Jenaer Polizei mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetzt fest. Am Freitagmorgen wurden ein Kleinkraftrad auf dem Max-Wien-Platz und ein E-Scooter in der Theobald- Renner-Straße mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen festgestellt. Ebenso erging es einer 14-Jährigen Elektrorollerfahrerin in der Karl-Liebknecht-Straße und am Samstag einem 37-jährigen E-Scooterfahrer auf dem Johannisplatz. Gegen alle Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrverbot nach Alkoholfahrt

Freitagabend kontrollierten die Beamten einen Pkw Ford in Kahla. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 50-jährigen Fahrers fest. Eine anschließende Messung bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von 1,04 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet beim Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

