Mann in Jena überfallen und ausgeraubt

Jena. Unbekannte haben in Jena einen Mann niedergeschlagen und verletzt. Anschließend entwendeten sie die Geldbörse des 41-Jährigen mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstagabend in Jena in der Naumburger Straße überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gerade eine Spielothek verlassen, als sich Unbekannte von hinten annäherten und ihn niederschlugen. Anschließend entwendeten sie die Geldbörse des Mannes mitsamt 700 Euro Bargeld.

Bei dem Raubüberfall wurde der Mann verletzt. Eine konkrete Täterbeschreibung konnte er jedoch nicht abgeben. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0313360/2023 entgegen.

