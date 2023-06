In einer Wohnung in Jena fand die Polizei einen schwerverletzten Mann. (Symbolbild)

Mann in Wohnung niedergestochen - Polizei nimmt in Jena zwei Tatverdächtige fest

Jena. In Jena wurde ein 41-Jähriger in einer Wohnung schwer verletzt. Eine tatverdächtige Frau und ein Mann wurden vorläufig festgenommen.

Am Sonntagmorgen kam es in Jena kurz nach 4 Uhr in einer Wohnung in der Juri-Gagarin-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten Nachbarn über einen lautstarken Streit berichtet. In der Wohnung fand die Polizei einen 41-Jährigen mit mehreren, teils schweren, Verletzungen, darunter auch Stichverletzungen.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine tatverdächtige 38-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen. Auch ein zweiter Mann (47 Jahre), gegen den ein Tatverdacht bestehe, wurde vorläufig festgenommen. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort kriminaltechnisch untersucht.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Jena unter 03641 / 81 2464 oder per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.