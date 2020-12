Mann mit Messer belästigt Passanten in Jena

Jena. Ein 62-Jähriger hat in Jena einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hantierte in der Stadt mit einem Messer herum und belästigte Passanten.

Am Mittwoch alarmierte ein Zeuge gegen 16.15 Uhr die Polizei in Jena, weil ein Mann an der alten Post mit einem Messer in der Hand unterwegs sei und Passanten belästige. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 62-Jährigen, der grundlos umher schrie und dabei ein Brotmesser in der Hand hielt.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem noch ein Einhandmesser gefunden, teilte die Polizei mit. Nach der Anzeigenaufnahme erhielt der 62-Jährige, nachdem ihm die Messer abgenommen wurden, einen Platzverweis.

