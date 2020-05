Mann soll Frau auf Straße geworfen haben - Vermummte schlagen Mann zusammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Autos beschädigt

In der Straße „Am Birnenstiel“ in Jena liefen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag über mehrere parkende Fahrzeuge. Unter anderem wurde dabei das Autodach eines VW Passates beschädigt und die Heckscheibe eines Renaults komplett zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht eventuelle Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Jena 03641-810.

Möglicherweise Exhibitionist an Badestelle

Am Samstag gegen 16 Uhr hat ein Mann in der Jenaer Stauffenbergstraße an einer Badestelle an der Rutha unterhalb eines Hotels laut Polizei möglicherweise exhibitionistische Handlungen vollzogen. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jena, Telefon: 03641-810.

Handtaschendieb in der Goethe-Galerie

Am Samstag gegen 16.06 Uhr kam es in der Goethe-Galerie in Jena zu einem Handtaschendiebstahl mit Folgen. Eine Frau, welche gerade in einem Schuhgeschäft einkaufte, bemerkte den Dieb. Dieser wollte gerade mit der Handtasche flüchten. Der Dieb konnte gestellt werden. Bei der Kontrolle kam weiteres Beutegut aus einem anderen Geschäft zum Vorschein. Entsprechende Anzeigen werden gefertigt.

Drei Vermummte schlagen Mann zusammen

Am Samstag gegen 0.25 Uhr wurde ein Mann auf der Straße „Am Steinborn“ in Jena von drei ihm unbekannten Männern getreten und geschlagen. Alle drei Personen sollen ihm aus der Schlippenstraße gefolgt sein. Weiterhin sollen die Täter vermummt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jena 03641-810.

Mann soll Frau auf Straße geworfen haben

Am Freitag gegen ca. 14.35 Uhr kam es in der Jenaer Camburger Straße sowie dem Spitzweidenweg zur einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Beide sollen sich auf offener Straße mehrfach körperlich attackiert haben. Schließlich solle der Mann die Frau in einer Baustelle nahe des Lidl-Einkaufsmarktes auf die Straße geworfen haben. Zum Sachverhalt werden dringend Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jena 03641-810.

Auf Mann eingeschlagen

Am Samstag gegen 5 Uhr kam es in der Johannesgasse in der Nähe eines Nachtclubs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde dem Geschädigten nach einem Streit ein Kleidungsstück über dessen Kopf gezogen, anschließend schlug mindestens eine Person auf den Mann ein. Zum Sachverhalt werden dringend Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jena 03641-810.

Motorradfahrer verletzt

Am Samstag gegen 17.05 Uhr ereignete sich auf der B7 im Mühltal am Abzweig Cospeda ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Das auf der B7 fahrende Motorrad wurde offensichtlich von dem PKW, welcher aus Richtung Cospeda kam übersehen. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt.

Alkohol-Fahrt endet an Schild

Am Freitag gegen 0:55 Uhr fuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer auf der Erlanger Allee Richtung stadtauswärts in Jena. In einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle und kollidiert mit einem Verkehrsschild. Der Grund dafür wird bei späteren Kontrolle schnell klar. Der Atemalkoholwert betrug 1,59 Promille.