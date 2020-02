In Jena musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Jena. Ein 51 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Jena bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Jena

Der Mann hat in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Berger-Straße in Lobeda-West gewohnt. Nach den uns vorliegenden Informationen verstarb der 51-Jährige an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Warum es in seiner Wohnung brannte, versucht nun die Kriminalpolizei herauszufinden. Um 19.06 Uhr wurde die Rettungsleitstelle in Jena von mehreren Personen über starke Rauchentwicklung in der Wohnung informiert.