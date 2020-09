Mann verfolgt und Fahrrad auf Auto geworden - Smombie beschimpft und beleidigt

Mann verfolgt und Fahrrad auf Auto geworden

Bereits am 24. August gegen 23.30 Uhr fuhr der 19-jährige Fahrer eines schwarzen Renault auf der Jenaer Stauffenbergstraße in Richtung Fritz-Ritter-Straße. In Höhe des dortigen Imbisswagens standen drei Männer mit ihren Fahrrädern am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren an dieser Gruppe rief eine der drei Personen dem 19-jährigen etwas zu. In der Folge begaben sich die drei Personen auf ihre Fahrräder und fuhren dem Pkw zügig hinterher. Aufgrund dessen bog der 19-Jährige in die Werner-Seelenbinder-Straße ein und war vor dem Gebäude des Stadtteilzentrums Lisa. Da dies eine Sackgasse ist, wendete er seinen Pkw und fuhr wieder in Richtung Stauffenbergstraße. Hier erblickte er wieder zwei der drei Personen, wobei sich eine neben und eine auf der Fahrbahn befand. Als der 19-Jährige an der Person auf der Fahrbahn vorbei fuhr, warf dieser sein Fahrrad an die rechte Kotflügelseite des Renault und trat anschließend noch gegen das rechte Heck. Der Schaden am Pkw wird mit ca. 1.000 Euro beziffert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 81 1113 zu melden.

86-Jähriger verletzt sich beim Ausweichen

Ebenso bereits am 24. August ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dornburger Straße in Jena. Ein 86-Jähriger war mit seinem E-Bike in Richtung Zwätzen unterwegs. Auf Höhe der Nordschule wurde er von einem Pkw überholt. Dabei hielt der Fahrer nicht ausreichend Seitenabstand zum Radfahrer ein, sodass der 86-Jährige sich bedrängt fühlte. Dies hatte zur Folge, dass er ein Ausweichmanöver begann, mit den Rädern in das Gleisbett geriet und hinfiel. Dabei verletzte sich der 86-Jährige und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer des Pkw flüchtete.

Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 81 1113 zu melden.

Fußgänger angefahren und verletzt

Montagvormittag kurz nach 11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Jenaer Maria-Pawlona-Straße, wobei eine Person verletzt wurde. Eine 77-jährige Fahrerin eines Renault wollte rückwärts aus einer seitlichen Parkbucht ausparken und übersah eine 76-jährige Fußgängerin. Beim Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin, verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Smombie beschimpft und beleidigt

Montagabend kurz nach 20.30 Uhr ereignete sich eine Auseinandersetzung vor dem Einkaufscenter in der Hermann-Pistor-Straße in Jena. Ein 34-Jähriger lief dort entlang und war dabei in sein Smartphone vertieft. Daraufhin rempelte er aus Versehen gegen einen 38-jährigen Passanten. Diese beschimpfte und beleidigte den 34-Jährigen. In der Folge schlug und trat er noch in Richtung des 34-Jährigen und verletzte den Geschädigten leicht. Kurz nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641-810 zu melden.

