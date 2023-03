Mann verletzt seine Beifahrerin mit Messer - 13-Jähriger wird auf Spielplatz mehrfach geschlagen - Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena ist am Sonntagnachmittag ein Überholvorgang eskaliert. Dabei wurde eine Frau mit einem Messer verletzt. Außerdem: Ein 13-Jähriger wurde auf einem Spielplatz von drei Unbekannten mehrfach geschlagen.

Am Sonntagnachmittag wollte ein 43-jähriger Mercedesfahrer eine 25-jährige Fahrerin in der August-Bebel-Straße überholen. Die Fahrerin hatte daraufhin die Hupe betätigt, woraufhin der Mercedesfahrer abbremste und die Fahrerin zum Anhalten zwang. Laut Polizei hatte sich zwischen den beiden Parteien ein Streitgespräch entwickelt. Um seinen Argumenten Nachdruck zu verleihen, hatte der 43-jährige Fahrer ein Messer in der Hand gehalten, setzte dies allerdings nicht ein. Die 49-jährige Beifahrerin im Mercedes hatte versucht das Streitgespräch zu schlichten. Der wild gestikulierende Mercedesfahrer hatte dabei seine Beifahrerin mit dem Messer gestreift und diese an der Hand verletzt. Dem Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Unbekannter setzt Müllcontainer in Brand

Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen der Polizei mitgeteilt,dass ein unbekannter Täter einen Müllcontainer in der Karl-Marx-Allee beschädigte. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter den Müllcontainer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Brand gesetzt hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

13-Jähriger wird auf Spielplatz von Unbekannten mehrfach geschlagen

Auf einem Spielplatz in Kitzegraben ist es am Sonntagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzen zwischen einem 13-Jährigen und drei unbekannten männlichen Personen zwischen 14 und 16 Jahren gekommen. Die drei Jugendlichen hatten den 13-Jährigen angesprochen und anschließend mehrfach geschlagen und bespuckt. Bei der Auseinandersetzung wurde der Fahrradhelm des 13-Jährigen beschädigt. Die Täter waren zwischen 1,30 und 1,45 Meter groß, hatten eine normale Statur und zwei waren dunkel, einer hell bekleidet. Die Polizei Jena sucht nach Zeugen.

