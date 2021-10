Mann will in Jena nach Streit 18-Jährigen umfahren und schlägt ihn dazu krankenhausreif

Jena. Der junge Mann musste mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus.

Ein 27-Jähriger und ein 18-Jähriger gerieten am Sonntagabend in Jena aneinander, wobei der Streit soweit ging, dass der Ältere versuchte, den 18-Jährigen mit dem Auto anzufahren. In der Karl-Marx-Allee fuhr der BMW-Fahrer auf den Gehweg und gezielt auf den jungen Mann zu.

Nur mit einem Sprung zur Seite konnte dieser eine Kollision verhindern. Anschließend stoppte der 27-Jährige seinen Wagen, stieg aus dem Fahrzeug aus und ging ohne zu zögern auf den 18-Jährigen los. Mit der Faust schlug er den jungen Mann ins Gesicht, wodurch dieser mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter flüchtete in seinem Wagen. Ein Zeuge konnte den Täter jedoch erkennen.

