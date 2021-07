Marguerite Friedländer: Bauhäuslerin mit Sonderrolle

Zeitlos und schön - Von Sonnabend an macht eine Ausstellung mit Leben und Werk der Keramikerin Marguerite Friedländer im Keramik-Museum Bürgel und später in Dornburg bekannt. Gezeigt werden Arbeiten aus ihren Schaffensperioden am Bauhaus, auf Burg Giebichenstein, in den Niederlanden und den USA.