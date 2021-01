Masken-Ausgabestelle am Jenaer Löbdergraben sehr gut besucht

Jena Jenabonus-Karten-Besitzer bekommen ihre Gratis-Masken auch in Lobeda. Eine Bitte: Unbedingt an den Berechtigungsschein denken.

Am Tag 1 der neuen Maskenpflicht war die Ausgabestelle am Holzmarkt neben der Sparkasse bestens besucht. Im Minutentakt kamen Menschen herein, um sich FFP2-Masken oder einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz mitzunehmen. Eines von beiden ist seit Dienstag Pflicht für Personen ab 15 Jahre. Der Schutz muss in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen getragen werden. Aktuelles zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Blog

Der Krisenstab der Stadt Jena hatte einen Weg gesucht, einkommensschwache Menschen kurzfristig mit diesem Schutzmaterial auszustatten. Als Partner wurde das DRK gefunden, das Personal aus seinem geschlossenen Kleiderladen und eine Helferin bereitstellte. Personen mit einer Jenabonus-Berechtigungskarte erhalten einmalig bis Ende Februar kostenfrei drei FFP2-Masken und zehnmal einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Am Dienstag kamen auch Menschen ohne Jenabonus durch die Glastür und zahlten zwei Euro pro FFP-2-Maske.

Jenabonus-Inhaber erhalten an einzelnen Tagen auch in der Lobedaer DRK-Seniorenbegnungsstätte, Ernst-Schneller-Straße 10, ihre Gratismasken. In Lobeda findet kein Verkauf statt. Für die Ausgabe sind folgende Tage vorgesehen: Mittwoch, 27. Januar; Freitag, 29. Januar; Dienstag, 2. Februar und Donnerstag, 4. Februar.

Wer bezahlt die Masken für Bedürftige?

Das DRK rechnet zunächst mit der Stadt Jena ab. Diese bezahlt die Masken aus ihrem Etat. Im Prinzip handelt es sich um eine neue freiwillige Leistung, die wegen der Haushaltssperre eigentlich nicht möglich wäre. Wie Rathaussprecher Kristian Philler sagte, wird das Thema Masken aber anders betrachtet, da es hier um Gesundheits- und Katstrophenschutz gehe.

Unabhängig davon gilt weiterhin das Angebot der Krankenkassen, dass Personen über 60 Jahre sowie Risikopatienten vergünstigte FFP2-Masken über ihre Apotheke erhalten.

Zu einer Verwechslung kam es auch. Weil die Damen an der Maske-Ausgabestelle rote T-Shirts trugen, hielt sie ein älterer Herr für Sparkassenmitarbeiterinnen und wollte Geld einzahlen. Er wurde eine Tür weiter geschickt.