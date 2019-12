Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde präsentieren am 20. Dezember auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt ein Showprogramm für die ganze Familie mit Gewinnspielen, Überraschungen und viel Musik!

MDR-Show beim Weihnachtsmarkt in Jena

Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde aus der MDR-Jump-Morningshow gehen auch in diesem Jahr mit bekannten Künstlern und einem Showprogramm für die ganze Familie auf Tour über 15 Weihnachtsmärkte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch nach Jena kommen die Radiomacher wieder: Ihre Show beginnt am 20. Dezember um 18 Uhr auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt.

Die musikalischen Gäste, die Sarah und Lars begleiten, sind unter anderem Millé („Minimal Love“) und Selina Mour („Jackpot“). Auch Jessica Wahls, die mit den No Angels bekannt wurde und jetzt in der MDR-Musikredaktion arbeitet, ist wieder mit dabei.

Showeffekte, Überraschungsgäste, Geschenke für die Besucher und eine Spielekonsole Xbox One als Hauptgewinn: Wie immer haben Sarah und Lars für ihr Publikum viel Schönes vorbereitet!