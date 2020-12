Ein Mitarbeiter zeigt in einer Corona-Abstrichstelle einen Abstrich für einen Corona-Test.

Mehr als 1300 Frauen und Männer im Saale-Holzland-Kreis in Quarantäne

Laut einer Mitteilung des Gesundheitsamts des Saale-Holzland-Kreises vom Montag seien am Vortag lediglich zwei neue Corona-Fälle gemeldet worden. Während des langen Weihnachtswochenendes wurde aber auch weniger getestet. Damit sind derzeit 349 aktive Fälle im Landkreis bekannt. Damit zählt die Behörde 292,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Seit Beginn der Pandemie im März hätten sich den Angaben der Behörde zufolge 1374 Bürger des Saale-Holzland-Kreises mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt habe weitere acht Tests veranlasst. 1387 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Hilfe für akut Erkrankte

Das Gesundheitsamt regt zudem Covid-Genesene zur Plasmaspende an: "Das Institut für Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Jena (UKJ) ruft Menschen, die nach ihrer Corona-Erkrankung wieder gesund sind, zur Plasmaspende auf", heißt es in der Meldung weiter. Denn mit dem gespendeten Blutplasma könnten akut erkrankte Covid-19-Patienten therapiert werden.

Potenzielle Spender können sich für Terminabstimmungen und Informationen zum Ablauf an die Mitarbeiter des Instituts unter der Telefonnummer 03641/932 55 25 wenden.