Jenaer Ausstellung befasst sich antiken Speisen

Jena. Altertumswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena zeigen ab 9. Juli die Ausstellung „Mehr als Brot und Wein“

Ein leckerer Siebenschläfer, gefüllt mit Hackfleisch, und zum Nachtisch eine gebratene Haselmaus mit Honig und Mohn. Was uns eher erschauern lässt, stand bei gut betuchten römischen Aristokraten auf dem Speisezettel. Einfache Bürger und die Legionäre nahmen eher mit „Puls“ vorlieb, einem schlichten Getreidebrei, der beinahe täglich verzehrt wurde. Interessante Einblicke in die Ernährungsgewohnheiten und Tischsitten der Antike bietet die Ausstellung „Mehr als Brot und Wein. Antike Speisen: Alltagskost und Tafelluxus“, die vom 9. Juli bis zum 31. August in den Ausstellungsräumen des Instituts für Altertumswissenschaften, Fürstengraben 25, der Friedrich-Schiller-Universität Jena gezeigt wird.

„Viele Gerichte der Römer und Griechen finden sich bis heute in abgewandelter Form im Mittelmeerraum“, sagt Stefanie Adler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klassische Archäologie. Dazu zählen Eintöpfe, Fisch und Getreideprodukte, aber auch Olivenpaste und süßer Nachtisch. So ausgefallene Speisen wie Flamingozunge, gefülltes Sau-Euter oder gefüllte Seeigel dürften hingegen heute nicht mehr verzehrt werden.

Historische Grundlage: das Rezeptebüchlein des Marcus Gavius Apicius, eines römischen Feinschmeckers, der im 1. Jahrhundert gelebt hat. Darin überliefert sind Fragmente von Rezepten, keine exakten Anleitungen. Dennoch geben sie einen interessanten Einblick in die Kochkünste und Vorlieben der Antike.

Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehört eine öffentliche Führung durch die Schau am Samstag, 10. Juli, 15 Uhr. Eine Woche später (17. Juli, 18 Uhr) wird eine Kostümführung angeboten, bei der die Besucher Einblicke in ein römisches Gastmahl erhalten.

Für beide Führungen wird bis spätestens drei Tage vorher um Anmeldung gebeten unter E-Mail an: antikensammlungen@uni-jena.de.Kontakt: Stefanie Adler Institut für Altertumswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 25, Tel.: 03641 / 944808; E-Mail: Stefanie.Adler@uni-jena.de