Mehr als tausend Covid-Neuinfektionen in Jena

Jena. 44 Kinder- und drei Senioreneinrichtungen in Jena betroffen.

Am zurückliegenden Wochenende wurden in Jena 1020 Neuinfektionen mit Corona an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Davon am 11. März 420 Fälle, am 12. März 497 und am 13. März 103 Fälle.

Aus 44 Schulen und Kindergärten wurden neue Infektionen gemeldet. Drei Seniorenheime waren über das Wochenende von neuen Infektionen betroffen. Es handelte sich dabei um Einzelfälle.

Jenaer Statistik vom 13. März:

Anzahl aktiver Fälle: 5733

davon auf Intensivstation: 0

Hospitalisierungsinzidenz: 0,9

prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 8,7 %

Infektionen der letzten sieben Tage: 2658 (Vortag: 2664)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 2400,4 (gestern: 2.405,8 / vorgestern: 2330,9)

Infizierte seit März 2020: 21.997

Verstorbene insgesamt: 131

Genesene insgesamt: 16.133 (+ 27)