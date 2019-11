Mehr Fahrten der Jenaer Buslinie 15 in Abendstunden

Der Ortsteilrat Jena-Nord hat in seiner Sitzung einstimmig Ortsteilbürgermeister Christoph Vietze beauftragt, sich bei der Aufstellung des neuen Nahverkehrsplans für eine Ausweitung der Fahrtzeiten der Linie 15 vor allem in den Abendstunden einzusetzen.

In der jüngsten Sitzung des Ortsteilrates wurde unter anderem über die anstehende Neugestaltung des Nahverkehrs diskutiert. Im jetzigen Zustand sei für Nutzer der Linie 15 ein Besuch von Abendveranstaltungen in der Innenstadt de facto nicht möglich. Daher sei, wie auch bei den Buslinien 14 und 16 ein Abendbetrieb notwendig. Davon würden etwa 5000 Bewohner in den anliegenden Wohnbereichen profitieren.

Weitere notwendige Änderungen am Nahverkehrsplan umfassen eine direkte Busverbindung zwischen Jena-Nord und Wenigenjena, vor allem angesichts der dortigen Schulen eine erhöhte Taktung der Straßenbahnlinien 1 und 4, eine bessere Anbindung der Regionalbuslinien sowie die Prüfung der Einrichtung von Kleinbuslinien in geeigneten Wohngebieten im Stadtteil, erklärte der Ortsteilrat.