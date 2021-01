Mehr gemeldete Mängel in Jena

Auf Platz 1 der Straßenverkehr und auf Platz 2 der „wilde Sperrmüll“. Das sind im „Häufigkeitsranking“ des Mängelmelders auf der Internetseite www.jena.de vergangenes Jahr die Spitzenreiter gewesen unter den Hinweisen aus der Bevölkerung, so berichtet Stefanie Liebig-Obermeier. Sie koordiniert im fünfköpfigen Team der Öffentlichkeitsarbeiter in der Stadtverwaltung den vor zweieinhalb Jahren eingeführten Mängelmelder. Montag bis Freitag würden jeweils zwischen 8 und 15 Uhr eigehende Hinweise auf Mängel zur Bearbeitung in der Verwaltung freigegeben. An noch nicht erledigte Mängel werde intern automatisch nach zwei Wochen erinnert und ein womöglich neues Status-Update der Bearbeitung erfragt, sagt Stefanie Liebig-Obermeier. In der Straßenverkehrsbehörde seien aktuell zum Beispiel 500 Hinweise abzuarbeiten.

Die Mängelhinweise sind mittlerweile nach 15 Kategorien gegliedert, und in den zuständigen Fachbereichen und städtischen Eigenbetrieben haben je zwei Mitarbeiter Zugriff auf die Mängelhinweise, um sie weiterzuleiten, so ist Stefanie Liebig-Obermeiers Worten zu entnehmen.

Frust über Pandemie macht sich bemerkbar

Nach ihrer Beschreibung ist die Bereitschaft, Mängelhinweise zu geben, in den Corona-Monaten sogar größer geworden. „Man hat ja jetzt mehr Zeit.“ Leider zeichne sich mitunter auch ab, dass einfach mal der Nachbar angeschwärzt werde. Und ebenfalls in den letzten Monaten zu beobachten: „Es ploppen bei uns vermehrt Hinweise auf Fassaden-Schmierereien auf.“ Ähnlich augenfällig: die kurz nacheinander folgenden Brunnen-Beschädigungen in der Oberaue. Daraus könne man wohl nicht zuletzt Frust wegen der Pandemie-Gesamtsituation lesen.

Dazu passt, dass der raue Ton in den Mängelmelder-Hinweisen und -Kommentaren, „momentan etwas zunimmt“, sagt Stefanie Liebig-Obermeier. „Bis Mitte Juni war das noch nicht so.“ Natürlich gebe es immer wieder Grenzfälle, wenn über die Tilgung solcher Worte wegen Verletzung der „Netiquette“ zu entscheiden sei. In der nächsten Zeit solle über einen neuen Modus entschieden werden: wenn schon keine namentliche Nennung des Hinweisgebers, so doch aber eine Hinterlegung des Namens. „Wir wollen nicht, dass es so ausartet wie auf Facebook und Twitter.“

Ja, gelegentlich müsse man auch schmunzeln über Mängelhinweise, sagt Stefanie Liebig-Obermeier. Da habe zum Beispiel ein Kommentator dem Hinweisgeber auf der Plattform geschrieben, er solle mal zum Augenarzt gehen. Die Überprüfung ergab in der Tat: Der Kritiker hatte das angeblich fehlende Verkehrsschild an einer Straßenabbiegung lediglich übersehen.

Fotos lieber im Querformat

Und wenn sich Stefanie Liebig-Obermeier noch etwas wünschen dürfte: Erfreulicherweise seien die Mängelhinweise heute viel öfter als beim Start im Jahre 2018 mit Fotos ergänzt. Nur sei das Querformat viel besser. Hochformate seien in der Programmierungsmatrix noch nicht darstellbar.

Statistik: 4036 Hinweise sind seit Sommer 2018 abgearbeitet worden. Aktuell liegen 177 gemeldete Mängel vor; 114 laufen unter „Bearbeitung“. Eine erhebliche Zahl von Mängeln wird im Zuge von langfristigen Planungen und Projekten abgearbeitet.