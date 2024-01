Mehr Lebensqualität für Schwerstkranke in Jena

Jena. Die Palliativabteilung des Universitätsklinikums Jena feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Hoffen auf die Einrichtung einer palliativmedizinischen Tagesklinik.

Schmerz und Leid lindern, Schwerstkranken mehr Lebensqualität geben: Dafür arbeitet das interdisziplinäre Team der Palliativabteilung des Universitätsklinikums Jena (UKJ) mit Empathie, Engagement und Enthusiasmus – und das seit mittlerweile 15 Jahren.

Im Januar 2009 öffnete erstmals die Palliativabteilung in Lobeda ihre Pforten, zu der eine Station mit zwölf Betten, ein ambulantes Team, das Betroffene zu Hause unterstützt, und der in den letzten Jahren immer weiter gewachsene palliativmedizinische Dienst, der Patienten in einer palliativen Behandlungssituation im Klinikum mitbetreut, gehören. „In dieser Zeit hat das Team zahlreiche schwerstkranke und sterbende Menschen betreut und ihr letztes Stück Lebensweg lebenswert und würdevoll gestaltet“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Ulrich Wedding, der die Abteilung zusammen mit seinem Kollegen, dem Schmerztherapeuten Winfried Meißner, leitet, blickt zurück: „Bisher konnten 5650 Patienten stationär und etwa 4500 Patienten in Zusammenarbeit mit den Hausärzten und Pflegediensten zu Hause betreuet werden.“ Dazu kommen viele Patienten, die in anderen Stationen des UKJ liegen und vom palliativmedizinischen Dienst mitbetreut werden. „Dadurch wird auch die palliativmedizinische Erfahrung in andere Bereiche weitergetragen“, betont Winfried Meißner. „Jüngste Entwicklungen sind der Aufbau einer Palliativambulanz und hoffentlich in Kürze auch die Einrichtung einer palliativmedizinischen Tagesklinik“, so Wedding.

Ziel der Palliativmedizin ist es, unheilbar Erkrankten bis zum Tod bestmögliche Lebensqualität zu erhalten. Und so unterstützt das Team am UKJ die Schwerstkranken in vielen Belangen, nicht nur bei körperlichen, sondern auch bei seelischen, sozialen und spirituellen.

„Das Besondere an der Palliativmedizin ist die ganzheitliche Behandlung“, erklärt Wedding. Und: „Palliativmedizin ist Teamarbeit“, betont Pia Neubauer, pflegerische Leitung der Abteilung für Palliativmedizin und speziell ausgebildete Palliativ-Care-Fachkraft. Neben Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden zählen Physio- und Ergotherapeuten, Sozialarbeiter, Psychologen und Seelsorger zum Team. Die Dankbarkeit für die Betreuung, die das Team von Patienten und Angehörigen erfahre, sei für sie eine wichtige Motivation.

Bereits 2007 wurde der Grundstein für ein Palliativzentrum am UKJ gelegt. Zur wissenschaftlichen Verankerung wurde parallel an der Medizinischen Fakultät ein Lehrstuhl für Palliativmedizin eingerichtet. Mittlerweile haben circa 4200 Medizinstudenten Grundzüge der Palliativmedizin vermittelt bekommen.