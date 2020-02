Saale-Holzland. Im Saale-Holzland-Kreis behandelt statistisch gesehen ein Arzt 281 Einwohner. In Jena sieht die Lage schon anders

Mehr Mediziner praktizieren im Saale-Holzland

Einen kleinen Ärzteaufschwung erlebte der Saale-Holzland-Kreis in den vergangenen Jahren. Die Zahl der praktizierenden Mediziner in den Regionen um Kahla, Stadtroda, Eisenberg und Hermsdorf nahm zwischen 2010 zu 2018 um gut neun Prozent zu. Das geht aus der aktuellen Ausgabe „Thüringer Kreise im Vergleich“ des Landesamtes für Statistik hervor.

296 Ärzte waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 im Landkreis tätig, auf jeden Arzt kommen damit 281 Einwohner. 2010 waren es noch 320 Einwohner pro Arzt. Damit steht der Landkreis mit Blick auf den Versorgungsgrad aller Thüringer Landkreise zwar leicht besser da (Durchschnitt 293 Einwohner je Arzt), kann sich indes nicht mit Jena messen. Die kreisfreie Stadt belegt mit 85 Einwohner pro Arzt einen Spitzenplatz.

Ausreichend Hausärzte in der Region

Die Statistik nimmt allerdings alle Mediziner auf, sodass nicht nur niedergelassene Ärzte gezählt werden, sondern auch jene, die im Universitätsklinikum in Jena tätig sind oder im Waldklinikum von Eisenberg. Die Thüringer Mediziner sind überwiegend Fachärzte für Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin und Chirurgie.

Mit Blick auf die Hausärzte sieht die Kassenärztliche Vereinigung die Regionen Eisenach, Jena-Süd, zu der auch Kahla gehört, sowie die Stadt Jena mit einem Grad zwischen 110 bis 140 Prozent ausreichend versorgt (Stand November 2019).

Mehr Zahnärzte für die Einwohner

Die Abdeckung mit Zahnärzten verbesserte sich leicht im Landkreis. So kümmert sich ein Arzt um das Gebiss von 1204 Patienten (2010: 1277 Patienten). Damit liegt das Saale-Holzland mit Blick auf die anderen Kreise im Mittelfeld, besitzt aber keinen so gute Versorgungsgrad wie in Jena, wo sich ein Zahnarzt um 671 Patienten kümmert. Insgesamt praktizieren 69 Zahnärzte im Saale-Holzland, das ist einer mehr als noch acht Jahre zuvor.