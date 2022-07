Mehr Nachfrage nach Bürgeler Kleingärten als Angebote

Bürgel. Der Verein in Bürgel feiert nach zwei Jahren Corona-Pause wieder sein jährliches Gartenfest. Auch einige Jenaer zieht es aufs Land

Nach zwei Jahren Pause wollen sich die Mitglieder vom Kleingartenverein Bürgel überraschen lassen, wie viele Gäste ihrer Einladung zum Gartenfest folgen werden. 17 Bleche Kuchen, ein Getränkewagen und ein Gast-DJ sind für den Nachmittag auf dem Gelände der Bürgeler Feuerwehr vorbereitet. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Schminkstation mit Glitzertattoos. Außerdem ist der Ortsverein der Rassekaninchenzüchter zu Gast und hat ein paar Tiere in Schaukäfigen dabei.

„Die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen klappt gut“, sagt Ingo Müller. Auch mit seinem eigenen Verein ist der Regionalverbandsvorsitzende der Gartenfreunde Eisenberg und Umgebung zufrieden. Nach der Corona-Zeit müsse man wieder etwas mehr zusammenfinden, weshalb zur Vorbereitung des Festes alle wieder mit angepackt haben.

Was den Gartenfreunden in Bürgel Sorge bereitet, ist die lange Trockenheit. Ein paar der Gartenparzellen befinden sich in Hanglage, in anderen ist der Sandboden nicht gerade förderlich, um Wasser aufzunehmen. Ein großer Behälter, der eigentlich mit Quellwasser gespeist wird, ist derzeit leer. So konnte in diesem Jahr kaum Obst geerntet werden, da das meiste schon vorher vertrocknete.

65 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Sie verteilen sich auf drei separate Flächen in und um Bürgel. Für eine Parzelle fallen derzeit ungefähr sieben Cent Pacht pro Quadratmeter und Jahr an. Während beispielsweise Eisenberg einigen Leerstand in den Kleingärten verzeichne, ist in Bürgel die Nachfrage größer als das Angebot. „Wir können uns die neuen Mitglieder aussuchen“, sagt Ingo Müller. Der Verein profitiere dabei auch von der Nähe zu Jena, von wo schon ein paar Mitglieder dazugekommen seien. Aktuell gebe es eine zehn Plätze lange Warteliste.